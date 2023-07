"Açığı, nazir olmazdan əvvəl nazirliyin nə olduğunu bilmirdim".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov “Yüksəliş” müsabiqəsinin yarımfinal mərhələsində çıxışı zamanı deyib.

Nazir bildirib ki, hazırda birlikdə çalışdığı gənclər çox aktivdirlər və hər dəfə yeni nələrsə kəşf edirlər:

"Artıq siz gənclər dövlət qurumlarının necə işlədiyini başa düşürsünüz".

