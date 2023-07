"ABŞ prezidenti Co Bayden çətin ki, 2023-cü ilin sonuna qədər vəzifəsini davam etdirə bilsin".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu fikri istefada olan polkovnik Duqlas Makqreqor jurnalist Nataliya Brunellə müsahibəsində deyib. Makqreqorun fikrincə, ABŞ-ın vitse-prezidenti Kamala Harris Baydeni prezident kimi əvəz etmək iqtidarında deyil. Polkovnik hesab edir ki, ümumiyyətlə, bu qadının nə etdiyini heç kim bilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.