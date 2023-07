Qarabağda yaşayan mülki ermənilər Laçın sərhəd-buraxılış məntəqəsindən sərbəst keçirlər - VİDEO

Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunun erməni sakinləri “Laçın” sərhəd-buraxılış məntəqəsindən növbəti dəfə maneəsiz şəkildə keçiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, videogörüntülərdə erməniəsilli şəxslərin sərhəd-buraxılış məntəqəsindən maneəsiz şəkildə keçidi əksini tapıb.

Bu görüntülər bir daha təsdiq edir ki, Qarabağın erməniəsilli sakinləri “Laçın” sərhəd-buraxılış məntəqəsindən heç bir maneə ilə üzləşmədən günün istənilən saatında istifadə edə bilirlər. Onların nəzarət-buraxılış məntəqəsindən hər iki istiqamətdə rahat keçidi üçün hər bir şərait yaradılıb və Azərbaycan tərəfindən bu proses təhlükəsiz şəkildə təşkil olunur.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:



