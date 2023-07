Fransada iğtişaşlar zamanı tutulanların sayı 1300-ü keçib.

Metbuat.az "France24"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, 17 yaşlı gəncin polis tərəfindən öldürülməsindən sonra başlayan iğtişaşların dördüncü gecəsində ölkə daxilində 1311 nəfər tutulub.

