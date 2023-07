Xəbər verdiyimiz kimi, iki həftə öncə 20 yaşlı Leyla Hüseynli 8 aylıq körpəsi Ayla ilə birlikdə əri tərəfindən qətlə yetirilmişdi. Ana və körpəsinin qəddarcasına qətlə yetirilməsi günlərlə müzakirələrə səbəb olmuşdu.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qafqazinfo” Leylanın sonuncu ad günündə çəkilən fotosunu əldə edib.

Həmin fotoda əri Fərid Hüseynli və körpəsi Ayla da yer alıb.

Sözügedən görüntünü təqdim edirik:

