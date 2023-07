“Ermənistan Hava Yolları” aviaşirkəti iyulun 2-dən İrəvan-İstanbul-İrəvan marşrutu üzrə uçuşlara başlayıb.

Metbuat.az Erməni KİV-ə istinadən xəbər verir ki, uçuşlar həftədə 2 reys - çərşənbə və bazar günləri yerinə yetiriləcək.

