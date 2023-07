İran şahının varisi olan Rza Pəhləvinin xanımı Yasmin Pəhləvi Bakıdadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, özünün sosial şəbəkə hesabında Bakı çimərliklərindən birində çəkdiyi görüntüləri paylaşıb. Yasmin Pəhləvi ölkəmizə dəvətlə gəldiyini qeyd edib:

“Mən ilk dəfə Xəzər dənizinin sularına qərq olanda keçirdiyim dərin hissləri sizinlə bölüşmək istəyirəm. Ölkəmin sahillərindən cəmi bir neçə saatlıq məsafədə olduğumu başa düşmək o qədər qəribə idi ki”.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

