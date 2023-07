Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Hərəkətin Təhlükəsizliyinin Təbliği və İctimai Qurumlarla Əlaqə şöbəsinin rəisi Rövşən Tağıyevin rütbəsi artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, ona polkovnik-leytenant rütbəsi verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.