Bakıda zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələ sakinlər tərəfindən hiss edilib. Panikaya düşən sakinlər yaşadıqları binaları tərk edərək təhlükəsiz ərazilərə yerləşiblər.

Zəlzələnin 5,5 bal gücündə olduğu bildirilir.



