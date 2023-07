“Zəlzələnin ən güclü hiss olunduğu rayon Xaçmaz olub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Anar Oruclu AZƏRTAC-a bildirib ki, ilkin məlumatlara görə, zəlzələ nəticəsində rayonda hər hansı fəsad, dağıntı qeydə alınmayıb.

Rayon mərkəzində çoxmərtəbəli binada yaşayan sakinlər arasında müəyyən narahatlıq yaşanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.