İyulun 4-də Mərkəzi Bankda növbəti valyuta hərracı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMB-dən bildirilib. Məlumata görə, hərracda bankların tələbi 39,9 mln. ABŞ dolları təşkil edib və tam təmin edilib. Bu isə ötən hərracdan 2 dəfə çoxdur. Belə ki, iyunun 22-də keçirilən valyuta hərracında banklar cəmi 20,5 milyon dollar alış həyata keçirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.