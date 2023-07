Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində aparat rəhbəri vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifə Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin keçmiş rəisi Azad Cəfərliyə həvalə edilib.

O, yeni vəzifəsində ötən ay Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədr müavini təyin edilmiş Rəfael Quliyevi əvəzləyib.

