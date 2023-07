Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yeni rəis təyin olunub.

Metbuat.az bildirir ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) sədri Şahin Bağırov bununla bağlı əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, bu vəzifəyə Elmir Ramazanov təyinat alıb.

Dövlət Komitəsindən "Report"a məlumatı təsdiqləyiblər.

