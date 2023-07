"Hərbi doktrina dəyişdirilməlidir" - Millət vəkili

“Azərbaycanın Hərbi doktrinasına dəyişiklik etmək lazımdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Elşad Mirbəşir parlamentin növbədənkənar sessiyasının iyulun 6-da keçirilən iclasında çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, Azərbaycanın hərbi təhlükəsizliyinə olan təhdidlərin xarakteri dəyişib:

“Bu, Azərbaycanın iradəsi və gücü sayəsində dəyişdi. Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda regional təhlükəsizlik sisteminin qurulması missiyasını öz üzərinə götürüb. Azərbaycanın Hərbi doktrinasında bu məqamın ayrıca göstərilməsi vacibdir”.

