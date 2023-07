Baş prokuror TDT Baş katibi ilə görüşüb

İyulun 6-da Baş prokuror Kamran Əliyev ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyevlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluqdan bildirilib.

Qonağı salamlayan Baş prokuror Azərbaycanla TDT arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayaraq qardaş və dost türkdilli ölkələrin müxtəlif qurumları, o cümlədən prokurorluq orqanları arasında əlaqələrin gücləndirilməsinin önəmli olduğunu bildirib.

Kamran Əliyev Vətən müharibəsi zamanı TDT tərəfindən ölkəmizin haqlı mövqeyi daim dəstəkləndiyinə görə təşəkkürünü ifadə edərək Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi və ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın diqqəti ilə Qarabağda aparılan geniş quruculuq bərpa işləri haqda qonağı məlumatlandırıb.

2021-ci ilin noyabrın 1-də Azərbaycan və Türkiyə prokurorluqlarının təşəbbüsü ilə Bakıda TDƏŞ-ə üzv dövlətlərin Baş prokurorlarının ilk iclası və Baş prokurorlar Şurasının təsis edilməsinin əhəmiyyəti vurğulanaraq, ötən ilin avqust ayında ölkəmizin ev sahibliyi ilə Bakıda TDT üzv ölkələrin gənc prokurorları üçün hüquqi əməkdaşlıq mövzusunda beynəlxalq seminarın keçirilməsi qeyd olunub.

Baş katib Kubanıçbek Ömüralıyev yaradılmış platformanın TDT tərəfindən təqdir edildiyini və dəstəkləndiyini bildirərək türkdilli ölkələr arasında hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafında, xüsusən də cinayətkarlığa qarşı mübarizədə təsis edilmiş Şuranın mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayıb.

Görüş zamanı qarşılıqlı maraq doğuran, o cümlədən Şuranın ikinci iclasının cari ilin noyabr ayında Ankara şəhərində keçirilməsi və sair məsələlər üzrə səmərəli fikir mübadiləsi aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.