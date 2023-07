Bu gün insanlar ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin doğum günü ilə əlaqədar olaraq onun məzarı üstə axın ediblər.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edək ki, Hacı Şahin Həsənli 7 iyul 1974-cü ildə doğulub. Bu ilin 2 martında isə dünyasını dəyişib.

