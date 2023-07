Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 7-si Zaqatala rayonuna istirahətə gedən 11 yaşlı Dəniz Nuri zəhərlənmə səbəbindən qəfil dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dəniz Binəqədi rayon N. Nərimanov adına 248 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi imiş.

Məktəb bu barədə paylaşım edərək vəfat edən şagirdlə bağlı ailəyə başsağlı verib.

Qeyd edək ki, azyaşlının zəhərlənmə səbəbi aidiyyəti qurum tərəfindən araşdırılır.

