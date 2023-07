Xəbər verdiyimiz kimi, Dövlət Sərhəd Xidmətinin N saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu, əsgər Bəkiyev Kənan Seymur oğlunun odlu silahdan atəş açmaqla özünü öldürməsi barədə Naxçıvan hərbi prokurorluğuna məlumat daxil olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Hərbi prokurorun böyük köməkçisi-Hərbi Prokurorluğunun Mətbuat xidmətinin rəhbəri, Baş ədliyyə müşaviri Firad Əliyev məlumat verib.

İntihar edən əsgərin görüntüsü sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin fotonu təqdim edirik:

