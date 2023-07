Bu gün Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Almaniya Federativ Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət naziri Tobias Lindneri qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, parlamentin sədri bu barədə “Tvitter”-də paylaşım edib.

