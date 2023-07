Şair Mürvət Qədimoğlunu maşın vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, APA TV şairlə əlaqə saxlayıb, vəziyyətinin necə olması ilə maraqlanıb. O, hazırda özünü yaxşı hiss etdiyini bildirib.

Qeyd edək ki, şair Mürvət Qədimoğlu bir neçə gün əvvəl əməkdar artist Elza Seyidcahanın AYB-ə üzv qəbul edilməsindən sonra birliyin üzvlüyündən istefa verib. Şair deyir ki, Elza Seyidcahanın birliyə üzv seçilməsini özümə təhqir hesab edirəm.



Xatırladaq ki, Mürvət Qədimoğlu 17 kitabın müəllifidir.

