Bakıda zəbt olunan səki ilə bağlı tədbir görüldü - FOTO / YENİLƏNİB

Xəbər verdiyimiz kimi, Ağ Şəhər, Xaqani Rüstəmov küçəsində geniş səki zəbt edilmişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən ərazidə köşkün ətrafındakı soyudular artıq yığışdırılıb.

17:07

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Bildirilir ki, köşkün qarşısında yerləşdirilən soyuducular geniş səkinin bağlanmasına səbəb olub.

Məsələ ilə bağlı Xətai rayon İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, heç bir cavab ala bilmədik.

