Türkiyəli turist Naxçıvanda Bayraq Muzeyində təhqirə məruz qalıb.

Metbuat.az Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayımlanıb.

Qeyd edək ki, yayımlanan görüntülərin ardından muzey işçisi davranışına görə işdən qovulub, mədəniyyət ocağının direktoruna isə töhmət verilib.

Daha ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.