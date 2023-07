2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında ölkə əhalisinin nominal gəlirləri əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,7% artaraq 37871,1 milyon manat və ya hər nəfərə orta hesabla 3734,8 manat olub.

Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, əhalinin sərəncamında qalan gəlirləri 33424,9 milyon manat təşkil edib.

