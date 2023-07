Yasamal rayonunda yerləşən İran klinikası bir neçə gündür ki, bağlıdır.

Qeyd edək ki, klinikanın bağlanılması ilə bağlı heç bir rəsmi açıqlama yoxdur.

Baku TV məsələ ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etsə də, sorğu cavabsız qalıb.

Daha ətraflı süjetdə:

