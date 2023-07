Türkiyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları Fətullahçı terror təşkilatının (FETÖ) lideri Fətullah Gülənin qardaşı Məsih Gülənin oğlu Selman Gülən saxlanılıb.

Metbuat.az “TRT Haber”a istinadən xəbər verir ki, S. Gülən 1 ilə yaxındır ki, sözügedən evdə gizlənərək təşkilatın yuxarı rəhbərliyində olan şəxslərlə təmasda olub.

Şübhəli şəxslər ölkənin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Şöbəsi tərəfindən saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.