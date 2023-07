İsrailin müdafiə naziri Bakıdan paylaşım edib.

Metbuat.az zəbər verir ki, nazir Yoav Qallant Bakının Dənizkənarı Bulvarda səhər qaçışına çıxıb: “Bakıdan sabahınız xeyir. Qısa və uğurlu səfər”, - deyə nazir tviterdə yazıb.

