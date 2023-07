AZAL-ın gecikmiş reysi Bakıdan İstanbula yola salınıb – YENİLƏNİB

Metbuat.az xəbər verir ki, AZAL-dan verilən məlumata görə, Həmçinin İstanbul-Bakı marşrutu üzrə gecikmiş reysin uçuşu Bakı vaxtı ilə saat 16:50 həyata keçiriləcək.



Əlavə suallar yarandıqda, aviaşirkətin çağrı mərkəzinə [email protected] elektron poçt ünvanı vasitəsilə müraciət edə bilərsiniz.

11:56

"Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin (AZAL) Bakı-İstanbul marşrutu üzrə həyata keçiriləcək J2 75 reysi texniki səbəbdən gecikir.

Metbuat.az bu barədə AZAL-a istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, sərnişinlər yaxın zamanda digər təyyarə ilə yola düşəcəklər.

Əlavə suallar üçün aviaşirkətin çağrı mərkəzinə [email protected] elektron poçtu vasitəsilə müraciət etmək olar.

