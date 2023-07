Mirziyoyev Prezident vəzifəsinin icrasına başladı

Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Prezident vəzifəsinin icrasına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şavkat Mirziyoyev Ali Məclisin Qanunvericilik Palatası və Senatının birgə iclasında and içərək səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.

“Özbəkistan xalqına sədaqətlə xidmət edəcəyimə, respublikanın Konstitusiyasına və qanunlarına ciddi əməl edəcəyimə, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına təminat verəcəyimə, Özbəkistan Respublikasının Prezidentinə həvalə edilmiş vəzifələri vicdanla yerinə yetirəcəyimə təntənəli surətdə and içirəm”, - o, bildirib.

