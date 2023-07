Millət vəkili Hacı Madər Musayev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bir müddət davam edən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə Madər Musayev ayağından aldığı xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilmiş və əməliyyat olunmuşdu.

