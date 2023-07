Bu ilin I yarısında Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) dövlət büdcəsinə proqnozdan 2 milyard 979 milyon manat və yaxud 52,8 % az - 2 milyard 661 milyon manat vəsait transfert edib.

Metbuat.az bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, buna səbəb vergi-gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmalarında müşahidə olunan müsbət dinamikadır. Son nəticədə ARDNF büdcə öhdəliyini tam icra etməyib.

