Bakının əmlak bazarında bahalaşmaya səbəb nədir? - VİDEO

Bakıda obyektlərin qiymətləri bahalaşıb.

Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ülvü Əliyev deyir ki, son bir il ərzində əmlak qiymətlərində üç dəfə bahalaşma olub.

Onun sözlərinə görə, bu gün Bakıda xüsusilə biznes məqsədləri üçün qeyri-yaşayış sahələri almaq istəyənlərin sayı artıb: "Buna paralel olaraq qiymətlər də yüksəlib”.

O, qiymət artımın səbəblərini açıqlayaraq qeyd edir ki, sənədsiz obyektlərin satışı çox çətindir. Üstəlik bu obyektlərin alqı-satqısında müəyyən əngəllər yaranır. Bu səbəbdən də bazarda az sayda qeyri-yaşayış sahələri təklif edilir.

Ekspert onu da qeyd edib ki, sənədsiz qeyri-yaşayış sahələrinə çıxarışın verilməsi prosesinə başlanılması da bazara da öz təsini göstərəcək.

Sənədləşmə işi tam başa çatdıqdan sonra obyeklərin sayından asılı olaraq qiymətlərdə ucuzlaşma olacağı da istisna edilmir.

