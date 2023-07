Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsi 1 mlrd. dollar artıb

2023-cü ilin ilk 6 ayı ərzində Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 34.8% və ya 1 milyard 11.4 milyon dollar artaraq 3 milyard 916 milyon dollar təşkil edib.

Bu barədə Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Qeyd edək ki, cari ilin ilk 6 ayı ərzində Azərbaycandan Türkiyəyə ixracın həcmi 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 49.5% və ya 917 min dollar artaraq 2 milyard 768.9 milyon dollara bərabər olub.

Hesabat dövründə Türkiyədən Azərbaycana idxalın həcmi 9% və ya 94,4 milyon dollar artaraq 1 milyard 147.1 milyon dollara yüksəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.