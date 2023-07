Ərdoğan taxıl sazişi ilə bağlı razılaşmanın dayandırılmasına münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti jurnalistlərə açıqlamasında Putinin hələ də bu razılaşmanın tərəfdarı olduğuna inandığını deyib:

"Bugünkü bəyanata (razılaşmanın dayandırılması - red) baxmayaraq, Rusiya prezidenti Putinin bu humanitar körpünün davam etdirmək istəyinə inanıram. Səfərdən qayıdan kimi mənim cənab Putinlə görüşlərim olacaq. Avqust ayında ölkəmizdə bir araya gələndə, görüşərik".

