Qarşıdakı günlərdə çətin dövrdən keçəcək BÜRCLƏR

Astroloqlar xəbərdarlıq edir ki, bəziləri hər zaman təlatümlərlə müşayiət olunan dönüş nöqtəsi ilə üzləşəcək, digərləri isə bəyənilməyən dəyişikliklərə dözməli olacaqlar.

Metbuat.az lent.az-a istinadla xəbər verir ki, bürcünüzün bəxtsizlər siyahısında olub-olmadığını və çətin dövrdən necə daha asan keçəcəyinizi öyrənin.

Buğa

Şəxsi həyatınızda baş verənlərdən gizlənməyi dayandırıb, özünə inam və qürurla yaşamağa başlamağın vaxtıdır. Siz xoşbəxtlik və həzz duyğularına böyük əhəmiyyət verirsiniz, ona görə də evinizi bu hisslərin sizi bürüdüyü yerə çevirin - sizə lazım olacaq. Hər şeyə ağılla baxın - onları qiymətləndirməyin və ya çox qiymətləndirməyin. Stress altında olduğunuz zaman səhv seçim etməyə meylli olursunuz, ona görə də təmkinli və sakit bir düşüncə ilə özünüzü müşahidə etməyi öyrənin.

Bu ay maliyyə vəziyyətinizdə yaxşı dəyişikliklər gətirəcək. Fikirlərinizi başqaları ilə müzakirə etmək və başqalarının onlar haqqında dediklərini dinləmək imkanlarından maksimum istifadə edin. Sizin üçün çox çətin görünən bir şeydə əlinizi sınayın və nədə səhv etdiyinizi və bu vəzifələrin nə üçün həqiqətən sizin səlahiyyətinizdə olduğunu görəcəksiniz. Ayın sonuna doğru təlatüm dövrü başa çatacaq və karyeranız yaxşılaşmağa başlayacaq. Yaxşı bir iş görsəniz, layiq olduğunuz emosional və maddi mükafatları alacaqsınız.

Yaxınlarınızla hər hansı fikir ayrılıqlarını həll etməyə çalışın. Yetkinlik yaşına çatmamış və ya səthi davranışlarınızdan hər hansı birinin qarşısını almaq üçün müdrikliyinizdən istifadə edin.

Əkizlər

Şəxsi sərhədlərlə yaxşı bir iş görmüsünüzsə, indi digər insanlarla münasibətləriniz daha dərin və mənalı olmağa başlayacaq. Etdiyiniz işin, xüsusən də başqalarına kömək etdiyiniz üçün təqdir olunduğunu hiss etməyiniz vacibdir. Əgər unudulmuş olduğunuzu hiss edirsinizsə, indi özünüzə xatırlatmağın vaxtıdır. Əgər çox işləyirsinizsə və səylərinizin diqqətdən kənarda qalmasını istəmirsinizsə, bu xüsusilə vacibdir. Yalnız ünsiyyətə doğru ilk, ən çətin addımı atın - onda hər şey öz-özünə gedəcək.

Ayın sonuna doğru ailə münasibətləri sizin üçün çox yaxşılaşacaq və partnyorunuz çətin dövrdən çıxmağınıza kömək edəcək. Şəxsi münasibətlərin bütövlüyünü qoruyun və yarana biləcək hər hansı problemə işlək cavablar tapa biləcəyinizə inanın. Və şəxsi həyatınız üçün məsuliyyəti yaxınlarınızın üzərinə atmayın.

Müəyyən tapşırıqları yerinə yetirə bilməyəcəyinizdən narahat olacaqsınız. Peşəkar və maliyyə işlərində də maneələrlə üzləşə bilərsiniz. Məqsədlərinizə çatmaq sizdən səbirli və israrlı olmağı tələb edəcək. Hər şeyi qaydasına salmaq üçün fürsətlər axtarın və ayağa qalxmağınıza kömək etmək üçün onlardan yararlanın. Ancaq tərəddüd etməyin - tez bir qərar verməli olacaqsınız. Bununla belə, hər hansı bir dəyişikliyə razılıq verməzdən əvvəl hər şeyi yaxşı düşündüyünüzə əmin olun.

Oğlaq

Son vaxtlar yaxınlarınıza kömək etmək üçün çox vaxt sərf etmisiniz, indi dincəlmək və sağalmaq vaxtıdır. Əgər ehtiyacınız varsa, kömək istəyin, kim olduğunuzu və nə istədiyinizi düşünün. Sağlam bir özgüvənin olması çox vacibdir. Siz həmçinin nailiyyətlərinizi tanımalı və onlara minnətdar olmalısınız. Özünüzə və ehtiyaclarınıza vaxt tapsanız, bu mərhələdən gümrah çıxacaqsınız.

Bu ay özü ilə müxtəlif sahələr üzrə bir çox öhdəliklər gətirir. İlk baxışdan elə görünə bilər ki, yeni bir şey sınamaq üçün kifayət qədər vaxtınız var. Bununla belə, prioritetləşdirməyə çalışın. Həm də yaxınlarınızla mübahisələrdən qaçın - onlar nəzarətdən çıxıb sizi təhlükəli vəziyyətə sala bilərlər. Ulduzlar bu insanlarla münasibətləri kəsməmək barədə xəbərdarlıq edir. Eyni zamanda, konstruktiv müzakirələrdə və ümumi problemlərin həllində birlikdə daha çox vaxt keçirməyə təşviq olunurlar.

Peşəkar sahədə ay çox çətin olacaq. İş problemləri və sualları ilə məşğul olmaq çox çətin olacaq. Potensialınızı maksimum dərəcədə artırmaq üçün həm zehni, həm də emosional sağlamlığınıza diqqət yetirməyiniz çox vacibdir. Həm maraqlarınızı, həm də tələblərinizi araşdırmaq üçün vaxt ayırın. Və bunun eqoizmin təzahürü olduğunu düşünməyin. Əslində, bu, özünüzə qayğı göstərmək və öz inkişafınız üçün imkanlar axtarmaqdan ibarətdir. Siz unikal və vacib bir insansınız, ona görə də özünüzə layiq olduğunuz diqqəti göstərməyiniz vacibdir. Dünyaya gətirdiyiniz dəyəri tanıyın və hər cür ilham axtarın.

