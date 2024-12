Ölkəyə 40 ilin ən soyuq qışı gəlir - Kəskin hava və qar gözlənilir

Azərbaycanda son 30-40 ilin ən soyuq qışı gözlənilir.

Metbuat.az xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Coğrafiya İnstitutunun şöbə müdiri Ənvər Əliyev deyib.

Onun sözlərinə görə, ötən əsrin 70-ci illərinə qədər qış daha sərt keçirdi. Bu isə periodik hadisə hesab olunur. Bu səbəbdən də yenidən kəskin soyuğa və yağıntıya hazır olmaq lazımdır. Yağıntının bol olması nəticəsində Xəzərdə də suyun artacağı, sahillərinin yenidən öz yerinə qayıdacağı gözlənilir.

Ə.Əliyev bildirib ki, ötən il ölkənin bəzi ərazilərinə yağıntının miqdarı 40 faiz artıq düşmüşdü. Bu il də kifayət qədər bol yağıntı olub.

Ənvər Əliyev qeyd edib ki, proqnozlaşdırılan soyuq və bol yağıntılı qış Azərbaycanda bir sıra problemləri həll edə biləcək. Elə ona görə də, bu arzuolunandır.

Ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.