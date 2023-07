Türk jurnalist Fulya Öztürk Məkkəyə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı jurnalist öz sosial media hesabında məlumat verib. O, Məkkədə çəkilən fotosunu paylaşaraq, yazıb:

“Rəbbim mənə də nəsib etdi. Məkkə bu an”.

