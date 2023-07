Bu il qarşısı alınan erkən nikahların sayı açıqlandı

“2023-cü ilin birinci yarımili ərzində 17 erkən nikahın qarşısı alınıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova 2023-cü ilin ilk 6 aylıq fəaliyyətinə həsr olunmuş brifinqdə deyib.

O bildirib ki, hazırda Dövlət Komitəsinin 17 rayonda Qadın Resurs Mərkəzləri fəaliyyət göstərir: "11 Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzləri tərəfindən 6 ay müddətində 4 “açıq qapı günü” keçirilib. Müraciət edən 517 vətəndaşa psixoloji, hüquqi və sosial problemlərin həlli üzrə dəstək göstərilib”.

