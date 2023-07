Azərbaycanda 90 dövlət əmlakı hərraca çıxarılır

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin 1 və 8 avqust tarixlərində keçirəcəyi növbəti hərraclara ümumilikdə 90 dövlət əmlakı çıxarılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Xidmətindən bildirilib.

Onlardan 13-ü kiçik dövlət müəssisə və obyekti, 77-si isə nəqliyyat vasitəsidir.

1 avqust tarixində keçiriləcək hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin əksəriyyəti Avropa istehsalıdır. Avtomobillərin buraxılış tarixləri isə 2005-2014-cü illəri əhatə edir və start qiyməti 5 000-12 500 manat arasında dəyişir.

8 avqust tarixində keçiriləcək hərraca çıxarılan kiçik dövlət əmlakları sırasında yardımçı təsərrüfat, iaşə obyektləri, kənd klubu da var. Obyektlərin ən aşağı start qiyməti 750 manat, ən yuxarı ilkin qiyməti isə 751 500 manatdır.

Hərraca çıxarılan əmlakların siyahısı ilə bu keçiddən tanış olmaq mümkündür: https://clck.ru/33TqtH

Özəlləşdirmə hərraclarında iştirak etmək istəyənlər Xidmətin rəsmi saytından (emlak.gov.az) və ya Özəlləşdirmə portalından (privatization.az) hərraca çıxarılan dövlət əmlakı üzrə seçim edə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.