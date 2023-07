Bakıda idman kompleksində faciəli hadisə baş verib.

Metbuat.az "Lent.az"a istinadən bildirir ki, hadisə "MEGACITY" Fitness və Spa mərkəzində qeydə alınıb.

Yasamal rayon sakini, 2019-cü il təvəlüdlü Gülay Məmmədli dünən axşam saatlarında kompleksin hovuzunda boğulub.

Azyaşlı xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

