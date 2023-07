İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

Prezident İlham Əliyev Bir qrup şəxsin “Minatəmizləmə sahəsində xidmətlərə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasında minatəmizləmə fəaliyyətində fərqlənən aşağıdakı şəxslər “Minatəmizləmə sahəsində xidmətlərə görə” medalı ilə təltif ediliblər:

Məhərrəmov Vüqar Qurbanəli oğlu – polkovnik

Əzizov Vüqar Əhyəddin oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov İsmayıl Ramazan oğlu – kapitan

Zeynalov Şakir Rəşid oğlu – kapitan

Əliyarov Asif Amil oğlu – kiçik leytenant

Əliyev Mirsəfər Loğman oğlu – kiçik leytenant

Mustafayev Bəhruz Xaliq oğlu – gizir

Cəfərov Təhmiraz Sərxan oğlu – kiçik gizir

Hüseynov Yasin Camal oğlu

Xudiyev Asəf Mürsəl oğlu

Xudiyev Ramil Tehran oğlu

Quliyev Elçin Aydın oğlu

Quliyev Vüsal Vidadi oğlu

Məmmədov Arzu Dostəli oğlu

Mirzəyev Elməddin Tofiq oğlu

Namazov Bəhruz Rafiq oğlu

Rzayev Şamil Etibar oğlu

Salmanov Rövşən Şahverdi oğlu

Sultanov Azər Əli oğlu

Şahverənov Fikrət Qüdrət oğlu

Vəliyev Elman Ənvər oğlu

Vəliyev Ruhin Sultan oğlu

Zeynalov Telman Bəbir oğlu.

