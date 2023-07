​“Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri bəlli oldu

22 iştirakçı “Yüksəliş” müsabiqəsinin final mərhələsində ən yüksək nəticə əldə edərək qalib olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 7 iştirakçı eyni nəticəni göstərdiyi üçün Təşkilat Komitəsi eyni balı toplayan namizədlərin hər birinin səriştə və nailiyyətlərinin ədalətli qiymətləndirilməsi baxımından qalib elan olunmasına qərar verib.



Qaliblərin 4-ü qadındır.

Qaliblərin adı kadr ehtiyatı bankına daxil edilməklə yanaşı, onlar idarəçi rəhbərlər tərəfindən 1 illik fərdi inkişaf planı və hər biri 20 min manat məbləğində pul mükafatı əldə edəcək.

