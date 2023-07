Özbəkistan nümayəndə heyəti Ələt Azad İqtisadi Zonasını ziyarət edib - FOTO

İyulun 19-da Özbəkistanın baş naziri Abdulla Aripovun başçılığı ilə nümayəndə heyəti Ələt Azad İqtisadi Zonasını (ƏAİZ) ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ərazidə keçirilmiş görüş çərçivəsində ƏAİZ-in Səlahiyyətli Qurumunun İdarə Heyətinin sədri Valeh Ələsgərov görüş iştirakçılarına Zonanın strateji coğrafi mövqeyi, unikal qanunvericilik bazası, investorlara təqdim edilən istifadəyə hazır ərazi-daxili və ərazi-xarici infrastruktur və mühəndis-kommunikasiya sistemləri ilə təchiz olunmuş sənaye torpaq sahələri və maliyyə və qeyri-maliyyə imtiyazlar paketi haqqında geniş məlumat verib.

Sonda nümayəndə heyətinin üzvləri ərazidə investorlar üçün yaradılmış əlverişli mühitlə tanış olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.