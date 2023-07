Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyatla müraciətinə mənfi cavab alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə partiyanın sədri Əli Kərimli özünün sosial media hesabında yazıb.

Qeyd edək ki, "Real" və "Müsavat" partiyası da nazirlikdən mənfi cavab alıb. Məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün partiyalara 1 ay vaxt verilib.

