Tanınmış ilahiyyatçı Hacı İlqar İbrahimoğlu həyat yoldaşı dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ilahiyyatçının yaxınları məlumat yayıb.

