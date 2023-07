Dünyaca məşhur müğənni Şakira 8 il müddətinə həbs oluna bilər.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, İspaniya məhkəməsi 2018-ci ildə saxta gəlir və sərvət vergisinin tutulması ittihamı ilə yeni istintaqa başlayıb. Məhkəmədə müğənniyə 8 il cəza verilməsi istənilib.

Şakiranın 2012-2014-cü illər arasında 14,5 milyon avroluq vergi borcu ilə bağlı məhkəmə qarşısına çıxacağı gözlənilir.

