Toy karvanlarında maşın sayına məhdudiyyət qoyulsun - Ekspertdən TƏKLİF

Metbuat.az-a danışan nəqliyyat ekspert Eldəniz Cəfərov deyir ki, bu hallar əsasən bölgələrdə müşahidə olunur. Ekspert əsas səbəbi sürücülüklə bağlı təlimlərin yerində olmamasında görür:

"Təəssüf ki, toy karvanlarında xuliqanlıq edənlərin sayı azalmaq əvəzinə getdikcə artır və xüsusən də bölgələrdə belə xuliqanlıqların çox şahidi oluruq. Video görüntülər də yayılır, ağır qəzalar də baş verir, ağır faciələr də yaşanır, ölüm və xəsarət halları da olur. Buna baxmayaraq yenə də toy karvanlarında, xuliqanlıq edən vətəndaşların sayı artır.

Qeyd edim ki, biz əgər daha dərinə getsək Azərbaycanın bölgələrində sürücülük məktəbləri və ya sürücülük kurslarının formal xarakter daşıdığını görərik. Vətəndaşlar avtomobil sürməyi bu məktəblərdə, kurslarda yox, haradasa yaxın dostlarından, tanışlarından, həyət-bacada öyrənirlər. Görünür, bölgələr paytaxtdan bir qədər kənar olduğu üçün orada nizam-intizam yaratmaq da çətinləşib".

Ekspert bu problemin həlli üçün 2 yol təklif edir:

"Sizə deyim ki, toy karvanlarındakı bu qəzaların, avtoxuliqanlığın qarşısını almağın iki radikal yolu var. Bunlardan biri ondan ibarətdir ki, toy karvanlarına çıxan avtomobil sayı azaldılmalıdır. Qanunla tənzimlənməlidir ki, toy karvanında tutaq ki, beş avtomobildən artıq avtomobil ola bilməz. Bu, radikal addımlardan biridir.

İkinci belə bir addım ondan ibarət ola bilər ki, bölgələrdə toy karvanı yola çıxmazdan öncə həmin rayonun Dövlət Yol Polisin məlumatlandırıla bilər. Düşünürəm ki, bu radikal addımları atmaqla biz bölgələrdəki toy karvanlarındakı, bu xuliqanlıqların və ağır qəzaların qarşısını ala bilərik".

Xatırladaq ki, avtoxuliqanlıq halları ilə bağlı cəza tədbirləri İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 511-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Həmçinin yetkinlik yaşına çatmayanların xırda xuliqanlığına görə valideynlərinin və ya onları əvəz edən şəxslər üçün də məsuliyyət daşıyır.

