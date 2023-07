Zelenski hərbçilərə taxıl dəhlizinin işləməsi üçün tədbirlər görməyi tapşırıb

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ali komandanlığın qərargahında keçirilən iclasda hərbçilərə və nazirlərə Qara dəniz vasitəsilə taxıl ixracının davam etməsi üçün kompleks tədbirlər hazırlamağı tapşırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti bu barədə özünün “Teleqram” kanalında məlumat paylaşıb.

“Baş Komandan Valeri Zalujnı, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Oleksi Neijpapa və infrastruktur naziri Oleksandr Kubrakov taxıl dəhlizinin işinin davam etməsi üçün kompleks tədbirlər hazırlamalıdır. Xarici İşlər Nazirliyi analoji diplomatik addımlar üzərində işləməlidir”, - deyə Volodimir Zelenski iclasın yekunu barədə yazıb.

O, həmçinin qərargahda limanların və infrastrukturun müdafiəsi üçün sistemli işlərin müzakirə edildiyini bildirib. İclas iştirakçıları eyni zamanda döyüş əməliyyatlarının gedişi, təchizat, maddi-texniki təminat, silah və sursat istehsalı məsələlərini də müzakirə ediblər.

Ukrayna Prezidentinin sözlərinə görə, iclasda qısa və uzunvədəli perspektiv üçün bütün kəşfiyyat məlumatlarının analitik məruzəsi təqdim olunub.

