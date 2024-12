​Çinli astronavtlar rekorda imza atdılar

Çinli astronavtlar rekorda imza atıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cai Xuzhe və Song Lingdong, Tiangong kosmik stansiyasından kənarda 9 saatdan çox davam edən səyahət ediblər. Bununla da, onlar kosmik stansiyasadan kənarda ən çox qalan astronavtlar olaraq rekorda imza atıblar. NASA ya görə onlar kosmik stansiyasadan kənarda9 saatdan az qalıblar. Bununla belə, bu, rekord göstərici hesab olunur. Bundan əvəlki rekord NASA astronavtları Ceyms Voss və Syuzan Helmsə məxsus idi. Onlar 2001-ci ildə Beynəlxalq Kosmik Stansiyadan kənarda qalaraq rekord imza atmışdı. Onların rekordu indiki rəqəmlərdən 10 dəqiqə az idi.

“SpaceNews”un məlumatına görə, bu Çinin kosmik stansiyadan kənarda 17-ci səyahətidir. İlk səyahət 2008-ci ildə həyata keçirilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.