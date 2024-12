Luka Modriç "Real Madrid"in heyətində ən çox mükafat qazanan futbolçu kimi tarixə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, buna "Kral klubu"nun heyətində Qitələrarası Kuboku qazanmaqla nail olub.

39 yaşlı futbolçunun madridlilərin heyətində əldə etdiyi mükafatların sayı 28-ə çatıb. Bununla da o, 27 mükafatı olan Dani Karvahalı qabaqlayıb.

