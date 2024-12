​Arda türk ulduzu yanına aparmaq istəyir - “Real”ın hədəfi bəlli oldu

“Real Madrid” Arda Gülerdən sonra daha bir türk ulduzu heyətinə cəlb edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” Kenan Yıldızın xidmətində maraqlıdır. “Gol Digital”ınn xəbərinə görə, "Yuventus" Kenan Yıldız üçün 80 milyon avrodan çox təklifləri nəzərdən keçirəcək. İspaniya mətbuatının dərc etdiyi “Arda Güler komanda yoldaşını “Real Madrid”də istəyir” başlıqlı xəbərdə deyilir ki, Arda amili bu transferin reallaşmasını asanlaşdıra bilər. Xəbərdə, “Florentino Peresin mühüm bir vizyonu var idi. Bu, hazırda Türkiyənin iki perspektivli ulduzuna sahib olmaq idi. Türk hücumçunu transfer etmək artıq "Real Madrid"in baş meneceri Xose Angel Sançesə həvalə edilib. Hazırda futbolçu İtaliya komandasını tərk etmək istəmir” - deyə bildirilib.

Qeyd edək ki, Kenan Yıldız daha əvvəl "Arda Gülerlə eyni komandada oynayarıq? Bəlkə bir gün! Kim bilir" - deyə bildirmişdi. Kenan Yıldızın “Yuventus”la 2029-cu ilə qədər müqaviləsi var.

